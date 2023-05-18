В «Укрзалізниці» розраховують на долучення до «зернової угоди» портів «Миколаїв» і «Ольвія».

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов під час наради із перевізниками, пише Rail.insider.

— Була б дуже гарна новина, що до «зернового коридору» будуть додатково долучені порти «Миколаїв» і «Ольвія». Це дасть змогу збільшити перевезення… Для внутрішньої логістики довезти до Миколаєва – значно дешевше і ближче, ніж везти до Одеси чи Чорноморська, – сказав він.

Там також чекають на роз’яснення від Мінвідновлення і Мінагрополітики щодо відновлення агроперевезення в межах «зернової угоди».

— Ми вже отримали інформацію, що вирішено питання стосовно «зернового коридору», і ми чекаємо роз’яснень з боку Мінвідновлення і Мінагро. Я думаю, що найближчими годинами чи днями ми їх отримаємо, і у нас відновляться перевезення в напрямку морських портів, – зазначив Валерій Ткачов.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії».

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

На початку 2023 року голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.