Військово-лікарські комісії (ВЛК) до кінця перейдуть на електронні черги в усіх військових шпиталях України.

Про це під час брифінгу сказала представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач.

Вона нагадала, що електронну чергу вже відкрили у 5 містах України (Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі), а до кінця травня це поширять й на інші шпиталі.

— Не потрібно буде приходити о п'ятій ранку до військового госпіталю. Потрібно буде просто записатися через електронний портал, де можна побачити графік прийому до конкретного лікаря чи військово-лікарської комісії, і, маючи конкретний день і час, прийти і пройти ВЛК, не чекаючи під дверима по декілька годин, – запевнила вона.

Вона додала, що в українській армії також вирішили запровадити електронний документообіг, щоб військовим не доводилося їхати у свою частину для отримання цього документа.

Нагадаємо, на сайті Міноборони запрацював розділ для військових, які отримали поранення, — «Шлях після поранення».