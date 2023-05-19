Правоохоронці встановили ще двох російських злочинців, які убивали жителів Бучі під час тимчасової окупації Київської області.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

— Встановлено 2-х російських військових, які розстрілювали цивільних в Бучі. Це командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137-го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окупантам інкримінують «порушення законів та звичаїв війни», що передбачає до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.