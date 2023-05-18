Лідери країн «Великої сімки» на саміті в Японії обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційного представника Європейського Союзу.

Зустріч лідерів G7 має відбутися 19-21 травня в японському місті Хіросіма.

Нагадаємо, напередодні саміту країни «Великої сімки» та їхні партнери збільшили обсяг зобов’язань щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023-й і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів. Водночас представники G7 висловили надію на швидке впровадження Україною структурних реформ за програмою МВФ.