Президент України Володимир Зеленський вважає, що треба встановити повноцінний меморіал, щоб гідно вшанувати памʼять жертв депортації.

Про це він сказав на зустрічі з представниками Меджлісу, повідомляється на сайті президента.

Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду.

Зустріч відбулася на території офісу Кримської платформи в Києві. У заході взяли участь Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

— Сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Увесь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти все в Криму, що говорило саме про нього, – сказав Володимир Зеленський.

Володимер Зеленський акцентував на тому, що кримськотатарський народ заслуговує на повноцінний меморіал, який нагадуватиме про злочин, що був скоєний проти нього, а також про жертв депортації та про силу цього народу.

— Шановні присутні, пане Мустафа-ага, я пропоную, щоб ми разом попрацювали над такою пропозицією, над такою ідеєю й разом обрали найкращий варіант. Щоб з’явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ цього заслужив. Впевнений, що це важливо для всієї нашої України, для кожного й кожної, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна продовжує працювати заради визволення Криму від окупантів та його повноцінного повернення в державну систему нашої країни.

— Коли ми створювали Кримську платформу – цей осередок нашої спільної сили, – ми хотіли, щоб тема Криму була в топі глобального порядку денного. Зараз дедалі більше лідерів і держав усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили – міжнародному праву, - зазначив Глава держави.

Раніше повідомлялось, що у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.