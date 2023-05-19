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Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Туди увійшли понад 40 людей.
Про це йдеться в указі президента № 283/2023.
До складу ради увійшли голова ОП та його профільні заступники, секретар РНБО, міністр з реінтеграції ТОТ, постійний представник президента в Криму, міністри, очільники силових відомств, депутати та багато інших.
Зокрема, у складі ради є нардеп Мустафа Джемілєв, перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець, голова Фонду держмайна Рустем Умєров та інші.
Нагадаємо, в Мінреінтеграції назвали перші кроки України в Криму після звільнення півострова. Це безпека, демілітаризація російських військових баз, притягнення до відповідальності державних зрадників, відновлення органів влади, забезпечення інформаційної безпеки.
Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Туди увійшли понад 40 людей.
Про це йдеться в указі президента № 283/2023.
До складу ради увійшли голова ОП та його профільні заступники, секретар РНБО, міністр з реінтеграції ТОТ, постійний представник президента в Криму, міністри, очільники силових відомств, депутати та багато інших.
Зокрема, у складі ради є нардеп Мустафа Джемілєв, перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець, голова Фонду держмайна Рустем Умєров та інші.
Нагадаємо, в Мінреінтеграції назвали перші кроки України в Криму після звільнення півострова. Це безпека, демілітаризація російських військових баз, притягнення до відповідальності державних зрадників, відновлення органів влади, забезпечення інформаційної безпеки.