Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Туди увійшли понад 40 людей.

Про це йдеться в указі президента № 283/2023.

До складу ради увійшли голова ОП та його профільні заступники, секретар РНБО, міністр з реінтеграції ТОТ, постійний представник президента в Криму, міністри, очільники силових відомств, депутати та багато інших.

Зокрема, у складі ради є нардеп Мустафа Джемілєв, перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець, голова Фонду держмайна Рустем Умєров та інші.

Нагадаємо, в Мінреінтеграції назвали перші кроки України в Криму після звільнення півострова. Це безпека, демілітаризація російських військових баз, притягнення до відповідальності державних зрадників, відновлення органів влади, забезпечення інформаційної безпеки.