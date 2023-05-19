Президент Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Group of 7, що проходитиме 19-20 травня в Хіросімі.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними журналістів, проміжною зупинкою на шляху з Києва до Хіросіми стане Саудівська Аравія. Там президент візьме участь у ще одному міжнародному заході.

— Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації, – зазначає видання.

Японія, яка приймає саміт, говорила, що Володимир Зеленський братиме участь у саміті за допомогою відеозвʼязку.

Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні, зазначає агентство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн «Великої сімки» на саміті в Японії обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України.

Також, напередодні саміту країни «Великої сімки» та їхні партнери збільшили обсяг зобов’язань щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023-й і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів. Водночас представники G7 висловили надію на швидке впровадження Україною структурних реформ за програмою МВФ.