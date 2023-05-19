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Президент Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Group of 7, що проходитиме 19-20 травня в Хіросімі.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з даними журналістів, проміжною зупинкою на шляху з Києва до Хіросіми стане Саудівська Аравія. Там президент візьме участь у ще одному міжнародному заході.
— Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації, – зазначає видання.
Японія, яка приймає саміт, говорила, що Володимир Зеленський братиме участь у саміті за допомогою відеозвʼязку.
Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні, зазначає агентство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн «Великої сімки» на саміті в Японії обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України.
Також, напередодні саміту країни «Великої сімки» та їхні партнери збільшили обсяг зобов’язань щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023-й і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів. Водночас представники G7 висловили надію на швидке впровадження Україною структурних реформ за програмою МВФ.
Президент Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Group of 7, що проходитиме 19-20 травня в Хіросімі.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з даними журналістів, проміжною зупинкою на шляху з Києва до Хіросіми стане Саудівська Аравія. Там президент візьме участь у ще одному міжнародному заході.
— Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації, – зазначає видання.
Японія, яка приймає саміт, говорила, що Володимир Зеленський братиме участь у саміті за допомогою відеозвʼязку.
Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні, зазначає агентство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн «Великої сімки» на саміті в Японії обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України.
Також, напередодні саміту країни «Великої сімки» та їхні партнери збільшили обсяг зобов’язань щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023-й і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів. Водночас представники G7 висловили надію на швидке впровадження Україною структурних реформ за програмою МВФ.