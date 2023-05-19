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У суботу, 20 травня, військовий оркестр 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова проведе концерти у містях відпочинку та на тролейбусних зупинках у Миколаєві.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
Як відомо, концертна програма розпочнеться об 11:00 в Миколаївському зоопарку.
Нагадаємо, нещодавно в центрі Миколаєва біля Каштанового скверу пройшла виставка фотографій, на якій зображенні бойові будні прикордонників. На виставці експонували 33 тематичні фотографії, які об’єднані спільною метою – зафіксувати героїчну боротьбу наших військових за мир та щасливе майбутнє України.
У суботу, 20 травня, військовий оркестр 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова проведе концерти у містях відпочинку та на тролейбусних зупинках у Миколаєві.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
Як відомо, концертна програма розпочнеться об 11:00 в Миколаївському зоопарку.
Нагадаємо, нещодавно в центрі Миколаєва біля Каштанового скверу пройшла виставка фотографій, на якій зображенні бойові будні прикордонників. На виставці експонували 33 тематичні фотографії, які об’єднані спільною метою – зафіксувати героїчну боротьбу наших військових за мир та щасливе майбутнє України.