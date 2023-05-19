У суботу, 20 травня, військовий оркестр 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова проведе концерти у містях відпочинку та на тролейбусних зупинках у Миколаєві.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Як відомо, концертна програма розпочнеться об 11:00 в Миколаївському зоопарку.

Після чого, військові музиканти проїдуть тролейбусним маршрутом №2, де зіграють свої композиції на наступних зупинках:

— Театральна – 12:05;



— «Колос» – 12:20;

— 3-тя Слобідська – 12:45;

— Садова – 13:00;

— Соборна – 13:15;

— супермаркет «Таврія» (Намив) – 13:50;

— 6-та Слобідська – 14:40;

— Площа Перемоги – 15:00.

Таож, оркестр дасть концерт о 17:00 на 8 причалі. А на завершення, о 18:00, в иступ Військового оркестру 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військово-Морських Сил Збройних Сил України розпочнеться у Каштановому сквері.