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За минулу добу між Силами оборони України та російським військом відбулося 29 зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А ворог загалом втратив близько 660 окупантів.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
У напрямку Бахмуту росіяни безуспішно атакували Іванівське, а на Авдіївському напрямку ворог з таким же результатом наступав на Сєверне та Первомайськ. Українські військові також відбили численні атаки в районі Марʼїнки й біля Новомихайлівки.
На Запоріжжі й Херсонщині окупанти обороняються.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах скупчення російських особового складу та військової техніки, тоді як ракетні війська й артилерія уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби і радіолокаційну станцію.
До того ж українські бійці знищили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони та інше.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.
За минулу добу між Силами оборони України та російським військом відбулося 29 зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А ворог загалом втратив близько 660 окупантів.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
У напрямку Бахмуту росіяни безуспішно атакували Іванівське, а на Авдіївському напрямку ворог з таким же результатом наступав на Сєверне та Первомайськ. Українські військові також відбили численні атаки в районі Марʼїнки й біля Новомихайлівки.
На Запоріжжі й Херсонщині окупанти обороняються.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах скупчення російських особового складу та військової техніки, тоді як ракетні війська й артилерія уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби і радіолокаційну станцію.
До того ж українські бійці знищили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони та інше.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.