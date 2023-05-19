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Мінкультури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО чергових українських об'єктів.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише LB.ua.
— У нас на черзі підготовка до розгляду кількох досьє. Серед них є писанка, вишиванка, власне решетилівська (білим по білому). Робота над цим триває, так само як і над додатковими досьє щодо міст – йдеться про культурний ландшафт стародавнього Чернігова, – розповів міністр.
Він також наголосив, що ЮНЕСКО знає всі ці запити: «Думаю, що зважаючи на пункт «об'єкти, що перебувають під загрозою», нам вдасться рухатися швидше і щодо вишиванки, і щодо писанки та інших об'єктів нематеріальної культурної спадщини».
Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) затвердили заявку України на внесення Одеси до списку об'єктів Світової спадщини, оскільки місто знаходиться під загрозою російських обстрілів.
Мінкультури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО чергових українських об'єктів.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише LB.ua.
— У нас на черзі підготовка до розгляду кількох досьє. Серед них є писанка, вишиванка, власне решетилівська (білим по білому). Робота над цим триває, так само як і над додатковими досьє щодо міст – йдеться про культурний ландшафт стародавнього Чернігова, – розповів міністр.
Він також наголосив, що ЮНЕСКО знає всі ці запити: «Думаю, що зважаючи на пункт «об'єкти, що перебувають під загрозою», нам вдасться рухатися швидше і щодо вишиванки, і щодо писанки та інших об'єктів нематеріальної культурної спадщини».
Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) затвердили заявку України на внесення Одеси до списку об'єктів Світової спадщини, оскільки місто знаходиться під загрозою російських обстрілів.