Мінкультури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО чергових українських об'єктів.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише LB.ua.

— У нас на черзі підготовка до розгляду кількох досьє. Серед них є писанка, вишиванка, власне решетилівська (білим по білому). Робота над цим триває, так само як і над додатковими досьє щодо міст – йдеться про культурний ландшафт стародавнього Чернігова, – розповів міністр.

Він також наголосив, що ЮНЕСКО знає всі ці запити: «Думаю, що зважаючи на пункт «об'єкти, що перебувають під загрозою», нам вдасться рухатися швидше і щодо вишиванки, і щодо писанки та інших об'єктів нематеріальної культурної спадщини».

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) затвердили заявку України на внесення Одеси до списку об'єктів Світової спадщини, оскільки місто знаходиться під загрозою російських обстрілів.