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Українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник.
Про це повідомили у коментарі CNN неназвані представники Пентагону і Конгресу США.
Як зазначається, російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях.
Інші системи ППО, які є на озброєнні в України, не мають для цього достатньої дальності ураження.
Американські посадовці заявили, що українці самі ухвалюють рішення, як застосовувати Patriot для свого захисту.
Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.
Нагадаємо, система Patriot зазнала мінімальних пошкоджень після російської атаки на Київ в ніч на 16 травня.
Українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник.
Про це повідомили у коментарі CNN неназвані представники Пентагону і Конгресу США.
Як зазначається, російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях.
Інші системи ППО, які є на озброєнні в України, не мають для цього достатньої дальності ураження.
Американські посадовці заявили, що українці самі ухвалюють рішення, як застосовувати Patriot для свого захисту.
Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.
Нагадаємо, система Patriot зазнала мінімальних пошкоджень після російської атаки на Київ в ніч на 16 травня.