Співробітники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини допомогли повернути ще одну дитину додому. Ідеться про 14-річну Вероніку, яка опинилась в РФ після того, як в Україну вдерлися окупанти.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, дитина пройде реабілітацію й отримає необхідну допомогу — як медичну, так і гуманітарну.

— Ми поспілкувалися з повернутою українкою та її законною представницею — бабусею. Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося, — розповів омбудсман.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула з Росії 6-річну доньку оборонців Маріуполя, яких окупанти взяли у полон.

Раніше, у квітні, в Україну вдалося повернути ще 31 дитину, депортовану в РФ.