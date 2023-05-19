|Швидкість вітру:
|4.1 м/с
|Схід сонця:
|05:12
|Захід сонця:
|20:24
|Температура завтра:
|+27 C°
|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|05:05
|Захід сонця
|20:43
|Температура завтра:
|+24 C°
Співробітники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини допомогли повернути ще одну дитину додому. Ідеться про 14-річну Вероніку, яка опинилась в РФ після того, як в Україну вдерлися окупанти.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За словами омбудсмена, дитина пройде реабілітацію й отримає необхідну допомогу — як медичну, так і гуманітарну.
— Ми поспілкувалися з повернутою українкою та її законною представницею — бабусею. Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося, — розповів омбудсман.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула з Росії 6-річну доньку оборонців Маріуполя, яких окупанти взяли у полон.
Раніше, у квітні, в Україну вдалося повернути ще 31 дитину, депортовану в РФ.
Співробітники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини допомогли повернути ще одну дитину додому. Ідеться про 14-річну Вероніку, яка опинилась в РФ після того, як в Україну вдерлися окупанти.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За словами омбудсмена, дитина пройде реабілітацію й отримає необхідну допомогу — як медичну, так і гуманітарну.
— Ми поспілкувалися з повернутою українкою та її законною представницею — бабусею. Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося, — розповів омбудсман.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула з Росії 6-річну доньку оборонців Маріуполя, яких окупанти взяли у полон.
Раніше, у квітні, в Україну вдалося повернути ще 31 дитину, депортовану в РФ.