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Прокурори повернули землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини одного з очільників забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури
Повідомляється, що прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 мільйони гривень.
Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.
В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата, позбавленого українського громадянства (вочевидь, йдеться про Марченко -ред.).
— Враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
Прокурори повернули землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини одного з очільників забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури
Повідомляється, що прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 мільйони гривень.
Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.
В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата, позбавленого українського громадянства (вочевидь, йдеться про Марченко -ред.).
— Враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.