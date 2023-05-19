Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Анатолію Концевому, який наказав знищити найбільший у світі літак — український АН-225 «Мрія».

Як повідомили в СБУ, Анатолій Концевий служить заступником командувача повітряно-десантних військ Збройних сил РФ. На початку повномасштабної війни він задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ і армійську авіацію, щоб штурмувати Гостомельський аеродром.

Також у СБУ встановили, що російський генерал з 2019 у Росії та Білорусі організував підготовку десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей в Україні.

Анатолію Концевому загрожує до 15 років увʼязнення за посягання на територіальну цілісність України, планування і ведення війни за попередньою змовою (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ).

Нагадаємо, колишньому генеральному директору Державного підприємства «Антонов» повідомлено про підозру у службовій недбалості. Через його дії транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з аеродрому у Гостомелі.