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Грузія видала дозвіл на польоти російській авіакомпанії Red Wings.
Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії.
Згідно із повідомленням грузинського регулятора, компанія з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти за маршрутами здійснюватимуться тричі на тиждень.
Red Wings поки що не потрапила під західні санкції. Україна запровадила проти неї санкції у 2021 році. Літаки компанії частково перебувають під заочним арештом у зв'язку через рейси до окупованого Криму.
Компанія стала третім авіаперевізником, допущеним до авіасполучення РФ з Грузією – раніше дозволи отримали Georgian Airways і Азимут.
Раніше повідомлялося, що Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це була друга компанія, якій це дозволили.
Грузія видала дозвіл на польоти російській авіакомпанії Red Wings.
Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії.
Згідно із повідомленням грузинського регулятора, компанія з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти за маршрутами здійснюватимуться тричі на тиждень.
Red Wings поки що не потрапила під західні санкції. Україна запровадила проти неї санкції у 2021 році. Літаки компанії частково перебувають під заочним арештом у зв'язку через рейси до окупованого Криму.
Компанія стала третім авіаперевізником, допущеним до авіасполучення РФ з Грузією – раніше дозволи отримали Georgian Airways і Азимут.
Раніше повідомлялося, що Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це була друга компанія, якій це дозволили.