Грузія видала дозвіл на польоти російській авіакомпанії Red Wings.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії.

Згідно із повідомленням грузинського регулятора, компанія з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти за маршрутами здійснюватимуться тричі на тиждень.

Red Wings поки що не потрапила під західні санкції. Україна запровадила проти неї санкції у 2021 році. Літаки компанії частково перебувають під заочним арештом у зв'язку через рейси до окупованого Криму.

Компанія стала третім авіаперевізником, допущеним до авіасполучення РФ з Грузією – раніше дозволи отримали Georgian Airways і Азимут.

Раніше повідомлялося, що Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це була друга компанія, якій це дозволили.