Компанія Twitter стверджує, що Microsoft порушила угоду щодо використання даних компанії соцмережі. Зокрема, йдеться про випадки обміну інформацією з державними установами без дозволу.

Про це повідомив адвокат власника Twitter Ілона Маска Алекс Спіро в листі до генерального директора Microsoft Сатьї Наделли, пише Reuters.

Зазначається, що адвокат попросив Microsoft провести перевірку того, як техногігант використовує дані Twitter. Соцмережа обмежує використання свого інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх розробників.

— Незважаючи на ці обмеження, Microsoft Apps отримували доступ до API Twitter понад 780 мільйонів разів і отримали понад 26 млрд твітів лише у 2022 році, – написав він.

Як зауважує Reuters, звинувачення Twitter пролунали в той час, коли Ілон Маск перебуває в протиріччі з Microsoft щодо її платформи штучного інтелекту. У квітні бізнесмен заявив, що запустить власний чатбот, щоб кинути виклик пропозиціям Microsoft і Google.

Ілон Маск критикував компанію OpenAI в тому, що розробник ChatGPT «навчає штучний інтелект брехати». Також він говорив, що OpenAI стала закритою комерційною організацією, яка «тісно пов’язана з Microsoft».