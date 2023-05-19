Голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду закликав Польщу пришвидшити перевірки на кордоні та продовжити транзит української продукції.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з Головою та членами Комісії з питань сільського господарства Сейму Республіки Польщі, повідомляється на сайті Верховної Ради.

За словами Олександра Гайду - транзит українських товарів через Польщу має тривати і далі. Це важливо для продовольчої безпеки світу та підтримки українських аграріїв.

— Українські фермери і так сильно постраждали через війну. Вони вимушені працювати під обстрілами, проводити посівну та збирати врожай ризикуючи власним життям заради забезпечення інших країн продовольством. Крім того, наші аграрії вимушені витрачати величезні кошти на логістику, яка значно здорожчала через блокаду Росією морських шляхів. Просимо зрозуміти проблеми наших аграріїв та продовжити транзит української агропродукції, — зазначив Олександр Гайду.

Також, народний депутат закликав Польщу пришвидшити проведення фітосанітарних перевірок на кордоні, аби відновився нормальний рух вантажівок. Адже досі є величезні черги на кордоні з українським вантажем.

Голова Комісії з питань сільського господарства Сейму Республіки Польщі Лешек Галемба запевнив, що підтримка України триватиме і далі. Члени комітету виразили готовність шукати разом конструктивні рішення для благополуччя польських та українських аграріїв.

— Шукаємо можливості для посилення співпраці для обох країн. Ми продовжимо діалог заради збереження продовольчої безпеки. Дякуємо польським колегам за потужну підтримку України протягом воєнного часу», — підкреслив Олександр Гайду.

Раніше повідомлялося, що народний депутат України Олександр Гайду від імені парламенту вручив грамоту Верховної Ради України за заслуги перед українським народом головному лікарю Миколаївського обласного центру онкології Дмитру Лагочеву.