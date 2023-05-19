Мешканця села Возсіятське Єланецького району визнали винним через ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Як повідомляється, Єланецький відділ Вознесенської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 26-річного мешканця села Возсіятське Вознесенського району через ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статею кримінального 336 КК України.

Чоловік пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією, та його визнали придатним до військової служби за мобілізацією, проте отримавши повістку він не явився до центру комплектування.

«Отримавши повістку для відправки до військової частини, з метою ухилення від проходження військової служби під час мобілізації, він без поважних на те причин, в січні поточного року не прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, внаслідок чого порушив процес комплектування Збройних Сил України під час мобілізації» — повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, звільнивши від відбування покарання з встановленням іспитового строку терміном на 1 рік.

Вирок суду вступить до законної сили після завершення місяного терміну.

Нагадаємо, що у Миколаєві викрили правоохоронця, який допомагав оформлювати довідки про непридатність до служби.