|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:12
|Захід сонця:
|20:24
|Температура завтра:
|+27 C°
|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:05
|Захід сонця
|20:43
|Температура завтра:
|+24 C°
Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало сучасний аварійно-ремонтний автомобіль від агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Як зазначили, машина оснащена всім, що потрібно енергетикам для ремонту та обслуговування теплотрас. Техніка допоможе «Миколаївоблтеплоенерго» відремонтувати пошкоджені російськими окупантами теплові мережі Миколаєва і дозволить належним чином підготуватись до наступного опалювального сезону, щоб взимку забезпечити містян теплом.
— «Висловлюємо глибоку вдячність USAID і Проєкту енергетичної безпеки за допомогу Миколаєву і нашому підприємству у вирішенні питань забезпечення необхідним спецтранспортом та іншим необхідним обладнанням для проведення ремонтних робіт на тепломережах міста в рамках підготовки до нового опалювального сезону, - каже директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.
Нагадаємо, нещодавно до Миколаєва доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.
Раніше, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали їх комунальному підприємству «Миколаївпастранс».
Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало сучасний аварійно-ремонтний автомобіль від агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Як зазначили, машина оснащена всім, що потрібно енергетикам для ремонту та обслуговування теплотрас. Техніка допоможе «Миколаївоблтеплоенерго» відремонтувати пошкоджені російськими окупантами теплові мережі Миколаєва і дозволить належним чином підготуватись до наступного опалювального сезону, щоб взимку забезпечити містян теплом.
— «Висловлюємо глибоку вдячність USAID і Проєкту енергетичної безпеки за допомогу Миколаєву і нашому підприємству у вирішенні питань забезпечення необхідним спецтранспортом та іншим необхідним обладнанням для проведення ремонтних робіт на тепломережах міста в рамках підготовки до нового опалювального сезону, - каже директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.
Нагадаємо, нещодавно до Миколаєва доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.
Раніше, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали їх комунальному підприємству «Миколаївпастранс».