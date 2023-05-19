Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало сучасний аварійно-ремонтний автомобіль від агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Як зазначили, машина оснащена всім, що потрібно енергетикам для ремонту та обслуговування теплотрас. Техніка допоможе «Миколаївоблтеплоенерго» відремонтувати пошкоджені російськими окупантами теплові мережі Миколаєва і дозволить належним чином підготуватись до наступного опалювального сезону, щоб взимку забезпечити містян теплом.

— «Висловлюємо глибоку вдячність USAID і Проєкту енергетичної безпеки за допомогу Миколаєву і нашому підприємству у вирішенні питань забезпечення необхідним спецтранспортом та іншим необхідним обладнанням для проведення ремонтних робіт на тепломережах міста в рамках підготовки до нового опалювального сезону, - каже директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Нагадаємо, нещодавно до Миколаєва доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.

Раніше, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали їх комунальному підприємству «Миколаївпастранс».