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Синюхино-Брідська сільська рада Первомайського району Миколаївської області планує витратити 10,3 мільйони гривень на поточний ремонт доріг вздовж трьох вулиць.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Йдеться про ремонт вулиць Південна (2,2 мільйони гривень) та Первомайська (2,8 мільйони гривень) у селі Довга Пристань, а також вулицю Набережну в селі Підгір’я (5,3 мільйони гривень).

Вулиці Південна (синій колір) та Первомайська (оранжевий колір) у Довгій Пристані Вулиця Набережна у Підгірʼї

Оскільки торги було оголошено «з особливостями», вони триватимуть всього 9 днів – переможців обиратимуть вже 26 травня. Підрядники повинні будуть виконати усі роботи до 31 серпня 2023 року.

Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі та частини дороги проспекту Центрального.