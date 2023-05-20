Україна звернулася до Туреччини з пропозицією стати посередником для виведення з українських портів не лише шести заблокованих від початку війни турецьких суден, а й 38 суден інших іноземних судновласників, і отримала принципову згоду.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков у бліцінтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

— Ердоган говорив про можливість виходу заблокованих турецьких суден із Миколаєва. Йдеться виключно про судна, які були заблоковані в портах до 24 лютого 2022 року. Для цього потрібні гарантії безпеки та посередник, яким Туреччина готова бути для своїх суден. Ми, зі свого боку, запропонували, щоб Туреччина була посередником для розблокування і виходу інших суден. Туреччина на це принципово погодилася, – сказав він.

Водночас Юрій Васьков поки що не зміг назвати можливу дату виведення суден з українських портів: «Поки що дата невідома, це безпекове питання, і над ним працюють відповідні структури».

Раніше, 17 травня, Реджеп Ердоган разом із заявою про продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи ще протягом двох місяців повідомив про досягнуту домовленість щодо виведення турецьких суден із портів «Миколаїв» і «Ольвія».

З огляду на ую інформацію кореспондент «НикВести» поцікавився у начальника Миколаївської філії ДП «АМПУ» Андрія Гранатурова щодо долі іноземних суден в миколаївському порту. Він повідомив, що більшість іноземних суден у порту дійсно не є турецькими, але заявив, що не може прокоментувати, яким чином будуть реалізовані домовленості щодо розблокування руху суден, про які було оголошено напередодні.

Варто зазначити, що Україна неодноразово пропонувала розширити дію «зернової ініціативи» з трьох нинішніх портів – «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» – ще й на Миколаїв.