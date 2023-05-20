Директор Первомайського молочноконсервного комбінату Олександр Бажан висловив свою позицію у судовому протистоянні щодо зміни власників комбінату та прокоментував рішення Верховного суду, яке, на його думку, не зобов’язує передавати майно ПМКК третім особам.

Про це йдеться у офіційній заяві Олександра Бажана, інформує Цензор.НЕТ.

— Починаючи з 2003 року і до сьогодні єдині законні власники Первомайського МКК – це Олександр та Андрій Табалови. Які придбали комбінат ще 20 років тому, за цей час інвестували у нього мільйони гривень та вивели підприємство у лідери з виробництва згущеного молока в Україні. Саме в цей період комбінат зміг провести модернізацію потужностей та налагодити випуск якісної та корисної молочної продукції, яка сьогодні щороку перемагає у рейтингах, – сказав Олександр Бажан.

Він додав, що заяви окремих антикорупційних активістів про начебто зміну власників Первомайського МКК рішенням Верховного суду, є неправдивою. Верховний суд не поновлював у власниках жодних інших юридичних чи фізичних осіб. А лише повернув сторони спору у первісний стан до подання позову.

Такі заяви антикорупційних активістів наносять шкоду діловій репутації та негативно впливають на роботу ПМКК. А також, на думку колективу підприємства, мають ознаки заангажованості та підігравання рейдерам, які намагаються незаконно заволодіти майном підприємства.

— Колектив Первомайського МКК закликає владу не допустити втручання в роботу підприємства групи рейдерів, які сьогодні шантажують законних власників та намагаються, маніпулюючи рішенням суду, заблокувати роботу комбінату. Для цього у ЗМІ озвучується неправдива інформація та йде спекулювання на темі допомоги ЗСУ. Ми просимо владу захистити колектив від втручання в роботу підприємства третіх осіб, щоб не допустити зупинки роботи ПМКК, звільнення наших людей та економічних втрат для міста, – наголосив Олександр Бажан.

ПМКК продовжує виконувати всі свої зобов’язання перед покупцями та нашими партнерами. Також ПМКК продовжить захищатися від рейдерів в судовому порядку.

Нагадаємо, 15 травня голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов заявив, що Первомайський молочноконсервний комбінат, який належить екснардепу Табалову, після зміни власників може бути переданий для потреб ЗСУ до моменту завершення воєнного стану. За інформацією Лємєнова, екснардепи – «тушки» Олександр та Андрій Табалови всупереч рішенню Верховного Суду блокують фізичний доступ до Первомайського молочноконсервного комбінату новим власникам.

Він також опублікував рішення Верховного Суду, де чітко вказано, що Табалови вже офіційно не власники.