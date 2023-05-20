В Миколаївському муніципальному академічному коледжі проведуть поточний ремонт та облаштують укриття.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На ці роботи управління освіти Миколаївської міської ради планує витратити 1 мільйон 719 тисяч 129 гривень.

Оскільки торги було оголошено «з особливостями», вони триватимуть всього 9 днів – переможців обиратимуть вже 26 травня. Підрядники повинні будуть виконати усі роботи протягом 90 днів з дати підписання договору.

Варто зазначити, що Миколаївський муніципальний академічний коледж визначили одним з навчальних закладів міста, які будуть працювати у 2023-2024 році.

Раніше повідомлялося, що підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл переобладнають під укриття, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.