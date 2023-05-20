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Миколаївський бізнесмен, співвласник суднобудівного заводу «Океан», депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина став кандидатом на посаду почесного Консула Данії в Миколаєві.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Там, зокрема повідомили, що до Миколаєва з робочим візитом прибула делегація на чолі з послом Королівства Данії Олє Міккельсен. Серед складу делегації увійшли віцепрезидент державного інвестиційного фонду Данії Коре Андреасен, радник з питань розвитку Посольства Данії Василь Заліщук та кандидат на почесного Консула Данії в Миколаєві Микола Капацина.
Нагадаємо, Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса та університету кораблебудування, які частково зруйновані внаслідок російських обстрілів.
Миколаївський бізнесмен, співвласник суднобудівного заводу «Океан», депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина став кандидатом на посаду почесного Консула Данії в Миколаєві.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Там, зокрема повідомили, що до Миколаєва з робочим візитом прибула делегація на чолі з послом Королівства Данії Олє Міккельсен. Серед складу делегації увійшли віцепрезидент державного інвестиційного фонду Данії Коре Андреасен, радник з питань розвитку Посольства Данії Василь Заліщук та кандидат на почесного Консула Данії в Миколаєві Микола Капацина.
Нагадаємо, Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса та університету кораблебудування, які частково зруйновані внаслідок російських обстрілів.