Миколаївський бізнесмен, співвласник суднобудівного заводу «Океан», депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина став кандидатом на посаду почесного Консула Данії в Миколаєві.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Там, зокрема повідомили, що до Миколаєва з робочим візитом прибула делегація на чолі з послом Королівства Данії Олє Міккельсен. Серед складу делегації увійшли віцепрезидент державного інвестиційного фонду Данії Коре Андреасен, радник з питань розвитку Посольства Данії Василь Заліщук та кандидат на почесного Консула Данії в Миколаєві Микола Капацина.

Нагадаємо, Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса та університету кораблебудування, які частково зруйновані внаслідок російських обстрілів.