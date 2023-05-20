Виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик вважає, що відновлювати громади необхідно з відбудови житла та повернення бізнесу.

Таку позицію він висловив під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні паном Олє Міккельсен та Віце-президентом Експортно-кредитного агентства Данії Коре Андреасен, про що повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Він повідомив, що разом з народним депутатом України Олександром Пасічним та депутатом Миколаївської міськради Миколою Капациною вони розповіли гостям про нинішню ситуацію в області: «Адже сьогодні більшість партнерів звертають увагу на Миколаїв, і лише частково володіють інформацією про те, що відбувається в наших громадах».

— Вкотре наголосив на тому, що відновлювати громади потрібно із залучення бізнесу, адже це робочі місця, інвестиційна привабливість та подальший розвиток громади. Крім того, необхідно відновлювати будинки. Люди не повертатимуться до своїх сіл, якщо там не буде роботи і найголовніше – де жити, – сказав Антон Табунщик.

Він додав, що партнерів ознайомили із найбільшими потребами тергромад – необхідністю будівельних матеріалів для відновлення будинків та забезпечення умов для ведення домашнього господарства.

— Також запропонував план із залучення данського бізнесу до наших громад. Робота триває, і навіть більше – тільки набирає обертів. Працюємо для громади, – додав він.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик з робочим візитом відвідав одну з найбільш зруйнованих громад – Первомайську. До війни там жили близько 10 тисяч людей. На сьогодні – у десятки разів менше.