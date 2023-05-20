Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Хіросімі з британським премʼєр-міністром Ріші Сунаком.

Він подякував тому за лідерство Британії в міжнародній «коаліції винищувачів», повідомляє The Guardian.

— Радий тебе бачити. Ти це зробив, — сказав британський глава уряду після привітань.

Українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— Вже є позитивні сигнали, що радянська техніка може скоро піти в історію, і зʼявиться в нас сучасний літак, на який льотчики залюбки пересядуть. І це їх ще більше надихає. Тому що, якщо навіть такій техніці вони дають такий результат, то що буде, коли з’явиться літак, про який ми всі мріємо?, — наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що заяви про нібито застарілість авіації, яку може отримати Україна від союзників, є інформаційним вкидом російської сторони.

Україна закликає союзників надати їй бойові літаки західного типу, пише «Бабель». 15 травня, під час поїздки Зеленського до Лондона, уряд Великої Британії повідомив, що влітку 2023 року країна розпочне навчальну місію для українських пілотів, щоб підтримати їхні зусилля щодо створення нових українських ВПС з використанням літаків F-16 стандарту НАТО. Сунак сказав, що Лондон буде основним партнером України у формуванні авіаційної коаліції. Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що українські пілоти проходитимуть навчання на французьких Mirage 2000.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії, аби таки особисто взяти участь у саміті «Групи семи» у Хіросімі. Гарант прилетів до японського міста на французькому урядовому літаку.