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Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу щодо Новобузької міської ради, яка не провела конкурс на визначення суб’єктів господарювання для надання послуг з вивезення побутових відходів.
Про це повідомляє відомство.
Повідомляється, що в рамках дослідження стану конкуренції на ринках послуг з вивезення побутових відходів Відділення встановило, що на території Новобузької міської територіальної громади послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких побутових відходів у період з 1 січня 2021 по 21 грудня 2021 надавало КП «Комунальник» та у період з 01.01.2021 по березень 2023 надає КП «Добробут».
Водночас, згадані комунальні підприємства були обрані надавачами відповідних послуг всупереч вимогам законодавства - не на конкурсних засадах, а на підставі рішень Новобузької міської ради, зокрема рішень її виконавчого комітету.
Відповідно до законодавства, право на надання послуг з вивезення побутових відходів у межах певної території отримується юридичною особою виключно за результатами проведеного конкурсу, в якому вона стала переможцем.
З огляду на зазначені ознаки порушення законодавства, Адміністративною колегією МТВ АМКУ 18 травня 2023 року розпочато справу.
Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу щодо Новобузької міської ради, яка не провела конкурс на визначення суб’єктів господарювання для надання послуг з вивезення побутових відходів.
Про це повідомляє відомство.
Повідомляється, що в рамках дослідження стану конкуренції на ринках послуг з вивезення побутових відходів Відділення встановило, що на території Новобузької міської територіальної громади послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких побутових відходів у період з 1 січня 2021 по 21 грудня 2021 надавало КП «Комунальник» та у період з 01.01.2021 по березень 2023 надає КП «Добробут».
Водночас, згадані комунальні підприємства були обрані надавачами відповідних послуг всупереч вимогам законодавства - не на конкурсних засадах, а на підставі рішень Новобузької міської ради, зокрема рішень її виконавчого комітету.
Відповідно до законодавства, право на надання послуг з вивезення побутових відходів у межах певної території отримується юридичною особою виключно за результатами проведеного конкурсу, в якому вона стала переможцем.
З огляду на зазначені ознаки порушення законодавства, Адміністративною колегією МТВ АМКУ 18 травня 2023 року розпочато справу.