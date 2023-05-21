Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу щодо Новобузької міської ради, яка не провела конкурс на визначення суб’єктів господарювання для надання послуг з вивезення побутових відходів.

Про це повідомляє відомство.

Повідомляється, що в рамках дослідження стану конкуренції на ринках послуг з вивезення побутових відходів Відділення встановило, що на території Новобузької міської територіальної громади послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких побутових відходів у період з 1 січня 2021 по 21 грудня 2021 надавало КП «Комунальник» та у період з 01.01.2021 по березень 2023 надає КП «Добробут».

Водночас, згадані комунальні підприємства були обрані надавачами відповідних послуг всупереч вимогам законодавства - не на конкурсних засадах, а на підставі рішень Новобузької міської ради, зокрема рішень її виконавчого комітету.

Відповідно до законодавства, право на надання послуг з вивезення побутових відходів у межах певної території отримується юридичною особою виключно за результатами проведеного конкурсу, в якому вона стала переможцем.

З огляду на зазначені ознаки порушення законодавства, Адміністративною колегією МТВ АМКУ 18 травня 2023 року розпочато справу.