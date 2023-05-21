Олександр Сєнкевич, фото з запуску водопостачання у Варварівку, листопад 2020 року

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич планує звернутися до іноземних партнерів щодо можливості залучення сторонніх коштів для будівництва мережі водопостачання у мікрорайоні Варварівка.

Про це Олександр Сєнкевич розказав у коментарі «НикВести».

Як відомо, через два роки після завершення будівництва було введено в експлуатацію дюкер через річку Південний Буг в Миколаєві, який має забезпечити жителів мікрорайонів Варварівка, а також Велика та Мала Корениха центральним водопостачанням.

— Ми розглядаємо варіант звернення на наших іноземних партнерів щодо можливості будівництва двох кілець, які ми збиралися будувати ще до повномасштабної війни. Але оскільки це капітальне будівництво, зараз ми не можемо витратити на це кошти. Це два додаткових кільця по роздачі поди у Варварівці. Сам по собі дюкер заходить у Варварівку, а від нього ще іде у вигляді окулярів вліво та вправо два водяних кільця, до яких люди будуть підключатися, щоб їм було ближче. Щоб два мікрорайони могли повноцінну підключитися, - розказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що будівництво дюкера почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проекту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

Нагадаємо, що 27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Згодом у грудні 2021 року в департаменті повідомили, що дюкер у Варварівці знаходиться у статусі об'єкта незавершеного будівництва. Терміни його передачі на баланс «Миколаївводоканалу» не вказувалися.