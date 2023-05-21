На Херсонщині заборонено збирати металолом від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо.

Заборона повʼязана із необхідністю документування наслідків військової агресії та злочинів окупантів, йдеться у заяві Херсонської ОВА.

— Також нагадуємо, що збір залишків військової техніки — це небезпечно для мирних жителів. Там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Обмеження введене Херсонською ОВА спільно з ОУВ «Херсон» діятиме до скасування чи припинення воєнного стану та 30 днів після нього, – йдеться у заяві.