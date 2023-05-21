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Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться на офіційному сайті Пентагону 21 травня.
До пакету увійде:
Вартість пакета — 375 мільйонів доларів, кажуть у Пентагоні.
21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.
Як пише Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що «США робитимуть усе можливе, аби зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги».
20 травня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії.
Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться на офіційному сайті Пентагону 21 травня.
До пакету увійде:
Вартість пакета — 375 мільйонів доларів, кажуть у Пентагоні.
21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.
Як пише Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що «США робитимуть усе можливе, аби зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги».
20 травня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії.