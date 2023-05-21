Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться на офіційному сайті Пентагону 21 травня.

До пакету увійде:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси з лазерним наведенням;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Вартість пакета — 375 мільйонів доларів, кажуть у Пентагоні.

21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.

Як пише Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що «США робитимуть усе можливе, аби зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги».

20 травня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії.