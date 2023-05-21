|Швидкість вітру:
|5.5 м/с
|Схід сонця:
|05:10
|Захід сонця:
|20:26
|Температура завтра:
|+23 C°
|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|05:02
|Захід сонця
|20:45
|Температура завтра:
|+23 C°
Міський голова Одеси Геннадій Труханов показав, як виглядає сьогодні комунальне підприємство «Зелентрест», який займається озелененням усієї Одеси.
Про це йдеться у публікації Геннадія Труханова у фейсбуці.
— Відвідав комунальне тепличне господарство «Троянда». Саме там вирощуються квіти та рослини для озеленення міста. Загальна площа теплиць - 4 тисячі квадратних метрів, - написав мер Одеси.
Геннадій Труханов розказав, що минулого року були розпочаті ремонтні роботи, які проводилися у декілька етапів. Уже відновлено кілька теплиць, встановлено систему автоматичного поливу, збудована система опалення, змонтовані стелажі для вирощування рослин.
— Цьогоріч КП «Зелентрест» зменшило кількість покупної продукції, а зекономлені кошти направляются на продовження ремонтних робіт.Впевнений, одесити та наші гості вже оцінили барвисті клумби міста. В минулому році ми виростили 440 тисяч рослин, а в цьому закладено 850 тисяч одиниць посадматеріалу.Наразі ми готуємося до висадки літніх квітів. В наших планах - подальший ремонт та розширення теплиць. Тож працюємо далі!, - написав Геннадій Труханов.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов показав, як виглядає сьогодні комунальне підприємство «Зелентрест», який займається озелененням усієї Одеси.
Про це йдеться у публікації Геннадія Труханова у фейсбуці.
— Відвідав комунальне тепличне господарство «Троянда». Саме там вирощуються квіти та рослини для озеленення міста. Загальна площа теплиць - 4 тисячі квадратних метрів, - написав мер Одеси.
Геннадій Труханов розказав, що минулого року були розпочаті ремонтні роботи, які проводилися у декілька етапів. Уже відновлено кілька теплиць, встановлено систему автоматичного поливу, збудована система опалення, змонтовані стелажі для вирощування рослин.
— Цьогоріч КП «Зелентрест» зменшило кількість покупної продукції, а зекономлені кошти направляются на продовження ремонтних робіт.Впевнений, одесити та наші гості вже оцінили барвисті клумби міста. В минулому році ми виростили 440 тисяч рослин, а в цьому закладено 850 тисяч одиниць посадматеріалу.Наразі ми готуємося до висадки літніх квітів. В наших планах - подальший ремонт та розширення теплиць. Тож працюємо далі!, - написав Геннадій Труханов.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.