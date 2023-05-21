Міський голова Одеси Геннадій Труханов показав, як виглядає сьогодні комунальне підприємство «Зелентрест», який займається озелененням усієї Одеси.

Про це йдеться у публікації Геннадія Труханова у фейсбуці.

— Відвідав комунальне тепличне господарство «Троянда». Саме там вирощуються квіти та рослини для озеленення міста. Загальна площа теплиць - 4 тисячі квадратних метрів, - написав мер Одеси.

Геннадій Труханов розказав, що минулого року були розпочаті ремонтні роботи, які проводилися у декілька етапів. Уже відновлено кілька теплиць, встановлено систему автоматичного поливу, збудована система опалення, змонтовані стелажі для вирощування рослин.

— Цьогоріч КП «Зелентрест» зменшило кількість покупної продукції, а зекономлені кошти направляются на продовження ремонтних робіт.Впевнений, одесити та наші гості вже оцінили барвисті клумби міста. В минулому році ми виростили 440 тисяч рослин, а в цьому закладено 850 тисяч одиниць посадматеріалу.Наразі ми готуємося до висадки літніх квітів. В наших планах - подальший ремонт та розширення теплиць. Тож працюємо далі!, - написав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.