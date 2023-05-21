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Провідні світові ЗМІ написали, що президент Володимир Зеленський в Японії у неділю заявив, що не впевнений, що Збройні сили контролюють знищений росіянами Бахмут. Пізніше його прессекретар наголосив, що це не так. З самої відповіді президента не зрозуміло, на яке запитання він відповів.
Про це пише Українська правда.
Медіа писали, що на запитання під час саміту G7 в Хіросімі, чи контролює Україна місто, Зеленський відповів: «Я думаю, що ні».
— Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони (росіяни – прим.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях, - сказав Володимир Зеленський.
Пізніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський заперечив втрату Бахмута.
За словами речника, у президента запитали, що «росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут», на що Зеленський відповів «Я думаю, ні»
У міжнародних ЗМІ досі зберігається версія, що Зеленського запитали, чи залишається Бахмут під контролем Києва.
Судячи з відео, запитання прозвучало: «Пане президенте, Бахмут все ще в руках України? Росіяни кажуть, що взяли Бахмут», а Зеленський відповів: «Я думаю, ні».
Кореспондент Financial Times Міллер пише, що оточення глави України по-іншому пояснює відповідь.
За їхніми словами, Зеленський говорив про те, що Бахмут втрачено в тому сенсі, що він повністю зруйнований.
.
Провідні світові ЗМІ написали, що президент Володимир Зеленський в Японії у неділю заявив, що не впевнений, що Збройні сили контролюють знищений росіянами Бахмут. Пізніше його прессекретар наголосив, що це не так. З самої відповіді президента не зрозуміло, на яке запитання він відповів.
Про це пише Українська правда.
Медіа писали, що на запитання під час саміту G7 в Хіросімі, чи контролює Україна місто, Зеленський відповів: «Я думаю, що ні».
— Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони (росіяни – прим.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях, - сказав Володимир Зеленський.
Пізніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський заперечив втрату Бахмута.
За словами речника, у президента запитали, що «росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут», на що Зеленський відповів «Я думаю, ні»
У міжнародних ЗМІ досі зберігається версія, що Зеленського запитали, чи залишається Бахмут під контролем Києва.
Судячи з відео, запитання прозвучало: «Пане президенте, Бахмут все ще в руках України? Росіяни кажуть, що взяли Бахмут», а Зеленський відповів: «Я думаю, ні».
Кореспондент Financial Times Міллер пише, що оточення глави України по-іншому пояснює відповідь.
За їхніми словами, Зеленський говорив про те, що Бахмут втрачено в тому сенсі, що він повністю зруйнований.
.