Провідні світові ЗМІ написали, що президент Володимир Зеленський в Японії у неділю заявив, що не впевнений, що Збройні сили контролюють знищений росіянами Бахмут. Пізніше його прессекретар наголосив, що це не так. З самої відповіді президента не зрозуміло, на яке запитання він відповів.

Про це пише Українська правда.

Медіа писали, що на запитання під час саміту G7 в Хіросімі, чи контролює Україна місто, Зеленський відповів: «Я думаю, що ні».

— Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони (росіяни – прим.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях, - сказав Володимир Зеленський.

Пізніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський заперечив втрату Бахмута.

За словами речника, у президента запитали, що «росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут», на що Зеленський відповів «Я думаю, ні»

У міжнародних ЗМІ досі зберігається версія, що Зеленського запитали, чи залишається Бахмут під контролем Києва.

Судячи з відео, запитання прозвучало: «Пане президенте, Бахмут все ще в руках України? Росіяни кажуть, що взяли Бахмут», а Зеленський відповів: «Я думаю, ні».

Кореспондент Financial Times Міллер пише, що оточення глави України по-іншому пояснює відповідь.

За їхніми словами, Зеленський говорив про те, що Бахмут втрачено в тому сенсі, що він повністю зруйнований.

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