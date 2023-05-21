Україна збільшить експорт агропродукції вдвічі, якщо вдасться розблокувати порти в Миколаєві.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Укрінформ.

— Велике значення має Миколаїв, тому що він співставний по розмірах з портами Великої Одеси, з його розблокуванням Україна може збільшити приблизно вдвічі експорт, здешевити логістику, відповідно, українські аграрії отримають більше грошей, – сказав Микола Сольський.

За його словами, важливе не тільки відкриття Миколаєва, а й кількість суден, які пропускаються на Босфорі. Тому що, якщо їх буде недостатньо, не важливо, скільки портів будуть відкритими, це нічого не дасть.

— Також важливо говорити про тих людей, які готові працювати на цих суднах, оскільки фактор небезпеки залишається суттєвим», – додав Микола Сольський.

Нагадаємо, Україна звернулася до Туреччини з пропозицією стати посередником для виведення з українських портів не лише шести заблокованих від початку війни турецьких суден, а й 38 суден інших іноземних судновласників, і отримала принципову згоду.

Раніше, 17 травня, Реджеп Ердоган разом із заявою про продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи ще протягом двох місяців повідомив про досягнуту домовленість щодо виведення турецьких суден із портів «Миколаїв» і «Ольвія».

З огляду на ую інформацію кореспондент «НикВести» поцікавився у начальника Миколаївської філії ДП «АМПУ» Андрія Гранатурова щодо долі іноземних суден в миколаївському порту. Він повідомив, що більшість іноземних суден у порту дійсно не є турецькими, але заявив, що не може прокоментувати, яким чином будуть реалізовані домовленості щодо розблокування руху суден, про які було оголошено напередодні.

Варто зазначити, що Україна неодноразово пропонувала розширити дію «зернової ініціативи» з трьох нинішніх портів – «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» – ще й на Миколаїв.