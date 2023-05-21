Авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі персоною нон грата на своїх літаках.

Як повідомляє Новости Грузия, з відповідною заявою виступив голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі.

Він заявив, що це відповідь на вчорашню заяву Зурабішвілі, яка закликала до бойкоту авіакомпанії після початку прямих рейсів до Москви.

— Ми не пустимо її на борт, — заявив Гаіашвілі, вимагаючи від президентки вибачень, причому не тільки перед авіакомпанією, а й перед усім народом Грузії.

Він додав, що вважає, що Georgian Airways належать заслуги й подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей з охопленого вогнем Сухумі.

Критикуючи президента, Гаіашвілі також акцентував на її французькому минулому, вказуючи, що вона «гуляла Парижем», і виступив зі звинуваченнями на адресу предків Зурабішвілі: «Нехай ця пані розкаже про своїх предків, які разом зі скарбницею Грузії розграбували церкви-монастирі та національні музеї й втекли, залишивши грузинський народ голодним».

Саломе Зурабішвілі народилася у Франції, в сім'ї грузинських політичних емігрантів Левана Зурабішвілі та Зейнаб Кедіа, яких дітьми вивезли з Грузії після приходу Червоної Армії й радянізації 1921 року.

Її дід Іване Зурабішвілі - юрист, літератор, входив до уряду незалежної Грузії в 1918 і 1921 роках. У 1921 році Зурабішвілі разом із сім'єю покинув країну. Перші три роки він працював у Стамбулі юрисконсультом у турецько-іранському банку, потім 1924 року переїхав до Парижа. Помер 1940 року, похований на Левільському кладовищі.

Прадід Ніно Ніколадзе, просвітитель і громадський діяч, був засновником морського порту в Поті та ініціатором будівництва першої грузинської залізниці. З 1920 по 1926 роки жив і працював у Лондоні, потім повернувся на Батьківщину, де помер через два роки.