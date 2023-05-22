Президент Володимир Зеленський у кулуарах саміту "Великої сімки" зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. Вони, серед іншого, домовилися про проведення конференції з відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Twitter .

— Домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу. Розраховую і на підтримку з боку Японії щодо проведення глобального саміту з реалізації української формули миру, - заявив Володимир Зеленський .

— Домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу. Розраховую і на підтримку з боку Японії щодо проведення глобального саміту з реалізації української формули миру, - заявив Володимир Зеленський .

Він разом із прем'єром Японії також обговорили подальші кроки з підтримки України, зокрема, що стосується посилення матеріально-технічних можливостей сил оборони України та розмінування територій.

Крім цього Зеленський розповів Фуміо про ситуацію на фронті і заявив про важливість японських санкцій щодо РФ.

Крім того, сторони обговорили можливість японських інвестицій у галузях виробництва водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

— Вдячний Японії за пакет фінансової допомоги на суму 7,6 млрд доларів, який будо виділено раніше, а також за рішення прийняти на лікування поранених українських військовослужбовців та за 100 додаткових вантажних автомобілів, - заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Хіросіму 20 та 21 травня. Глава держави у рамках саміту «Великої сімки» провів переговори з прем'єрами Великої Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом США,Франції, Південної Кореї та іншими європейськими чиновниками.