Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час відвідин демілітаризованої зони в неділю, передає Укрінформ.

Канцлер назвав візит дуже важливим і зворушливим.

— Ядерні випробування, різноманітні спроби запуску ракет і балістичні випробування є ознакою того, що небезпечна ситуація тут залишається незмінною. Ось чому для мене було важливо це побачити, але водночас ще раз чітко дати зрозуміти: ці балістичні випробування мають припинитися; спроба зміцнити себе ядерною зброєю має бути припинена. Це загроза миру та безпеці в цьому регіоні, - заявив Олаф Шольц.

Він згадав, що його батьківщина, Німеччина, також була розділена, але їй пощастило й наразі держава возз’єднана. Наскільки це добре, можна побачити на кордоні між КНДР і РК, де постійно трапляються інциденти, а громадяни Північної та Південної Кореї не можуть об’єднатися.

Олаф Шольц прибув з візитом до Республіки Корея після візиту в Японію, де він взяв участь у саміті G7.

Раніше цього року в демілітаризованій зоні на 38 паралелі побувала міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.



