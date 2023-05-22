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Російські окупанти за минулу добу тричі обстрілювали з артилерії Очаків та берегову смугу громади.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зокрема, росіяни завдавали ударів 21 травня о 13:00 та о 15:06. Внаслідок чого пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки, автівку, уламками пошкоджено газову мережу. Постраждалих немає.
Водночас сьогодні зранку, о 4:59 ворог здійснював артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, в ніч проти 22 травня сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Російські окупанти за минулу добу тричі обстрілювали з артилерії Очаків та берегову смугу громади.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зокрема, росіяни завдавали ударів 21 травня о 13:00 та о 15:06. Внаслідок чого пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки, автівку, уламками пошкоджено газову мережу. Постраждалих немає.
Водночас сьогодні зранку, о 4:59 ворог здійснював артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, в ніч проти 22 травня сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.