Російські окупанти за минулу добу тричі обстрілювали з артилерії Очаків та берегову смугу громади.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема, росіяни завдавали ударів 21 травня о 13:00 та о 15:06. Внаслідок чого пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки, автівку, уламками пошкоджено газову мережу. Постраждалих немає.

Водночас сьогодні зранку, о 4:59 ворог здійснював артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, в ніч проти 22 травня сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.