Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт тротуару по 2-й Набережній за 12 мільйонів 30 тисяч 106 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Аукціон запланований на 30 травня. Переможець повинен буде закінчити роботи до 15 серпня поточного року.

Мова йде про ремонт 6312 квадратних метрів тротуару. Підрядник має облаштувати дорожні корита та основу, встановити бордюри, покласти бруківку, зробити перехід через водопропускну трубу та встановити огорожі.

Раніше Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з вінницьким підприємством «Мего ЛТД» на поточний ремонт дороги по проспекту Богоявленському за 112 мільйонів 920 тисяч гривень.