У мерії Миколаєва хочуть перейменувати старе комунальне підприємство та змінити види його діяльності, аби воно займалося у подальшому ремонтом та утриманням укриттів.

Відповідний проєкт рішення Миколаївської міськради опубліковано на офіційному сайті, пишуть «НикВести».

На розгляд сесії винесуть питання щодо перейменування та зміни статуту комунального підприємства «Інститут соціально-економічного розвитку міста». Йому хочуть дати назву «Захист» та доповнити його види діяльності тими, що дозволять займатися ремонтами та обслуговуваннями захисних укриттів.

«Інститут соціально-економічного розвитку міста» був створений ще у 2005 році. Його основний вид діяльності — надання в оренду майна. Також воно може організовувати відпочинок і розваги, займатися готельно-ресторанним бізнесом, дослідженнями, комерційними консультаціями, питаннями інформатизації тощо. Фактично протягом багатьох років підприємство не працює.

Проєкт рішення, винесений на розгляд сесії, передбачає, що КП «Захист» буде підпорядковане управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і займатиметься сховищами.

У Статуті, який пропонують затвердити депутатам, вказано, що основною метою підприємства є «утримання та приведення засобів колективного захисту у готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту населення (сховищ) Миколаївської міської територіальної громади, забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період».

Підприємство також матиме право здійснювати комерційну господарську діяльність з метою одержання прибутку.

У пояснювальній записці також відзначається, що у листопаді минулого року управління комунального майна міськради вже передало на баланс КП 71 захисну споруду від Комунального житлово-експлуатаційного підприємства Центрального району.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.