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Російське військове керівництво анонсувало створення нового «елітного» авіаційного підрозділу, що обумовлено, найімовірніше, невдачами у діях регулярних військово-повітряних сил РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

— Росія, швидше за все, створить нову «елітну» ударну авіагрупу під кодовою назвою «Шторм» для дій над Україною. Підрозділ, ймовірно, складатиметься як мінімум з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer та Су-34 Fullback (курсивом вказане кодування НАТО — ред.), а також ескадрильї ударних гелікоптерів, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в міністерстві, поєднання таких типів літаків передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак. При цьому, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, що «заслуговують на довіру», російське Міноборони прагне залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів, пропонуючи великі заробітні плати і відкриваючи набір для відставних пілотів.

— Створення групи підкреслює, що, за оцінкою Росії, ескадрильї її регулярних ВПС серйозно не впоралися зі своєю основною функцією щодо завдання авіаударів по українських позиціях, — переконані в міністерстві.

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