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У пологових будинках Миколаїської області протягом минулого тижня, з 15 до 21 травня, народилися 75 дітей. З них 1 двійня.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що серед немовлят на світ з'явилися 34 дівчинки та 41 хлопчик. З найменшою вагою 1030 г народилася дитина в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради.
В лікарнях Миколаєва в період з 12 по 19 травня народились 37 дітей.
Нагадаємо, у 2022 році на Миколаївщині народилося понад 4,5 тисячі дітей. Також у Миколаївській області в останній тиждень зими народилася 91 дитина.
У пологових будинках Миколаїської області протягом минулого тижня, з 15 до 21 травня, народилися 75 дітей. З них 1 двійня.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що серед немовлят на світ з'явилися 34 дівчинки та 41 хлопчик. З найменшою вагою 1030 г народилася дитина в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради.
В лікарнях Миколаєва в період з 12 по 19 травня народились 37 дітей.
Нагадаємо, у 2022 році на Миколаївщині народилося понад 4,5 тисячі дітей. Також у Миколаївській області в останній тиждень зими народилася 91 дитина.