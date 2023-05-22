У пологових будинках Миколаїської області протягом минулого тижня, з 15 до 21 травня, народилися 75 дітей. З них 1 двійня.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що серед немовлят на світ з'явилися 34 дівчинки та 41 хлопчик. З найменшою вагою 1030 г народилася дитина в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради.

В лікарнях Миколаєва в період з 12 по 19 травня народились 37 дітей.