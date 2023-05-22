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Про це пише The Washington Post із посиланням на дипломатів зі США та Європи.
За словами двох дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п'ять принципів:
Цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики стверджують, що він може покращити нинішню нестабільну ситуацію.
Дипломати в ООН і аналітики заявили, що якщо Україна планує звільнити ЗАЕС в майбутньому контрнаступі, план Гроссі може бути менш привабливим.
«Я можу уявити, що українській стороні буде важче прийняти це, оскільки це завадить Україні відновити контроль над ЗАЕС шляхом застосування військової сили», — сказав Скотт Рекер, віцепрезидент Nuclear Threat Initiative, некомерційної організації, яка зосереджена на зменшенні загроз ядерної зброї.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 22 травня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.
Про це пише The Washington Post із посиланням на дипломатів зі США та Європи.
За словами двох дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п'ять принципів:
Цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики стверджують, що він може покращити нинішню нестабільну ситуацію.
Дипломати в ООН і аналітики заявили, що якщо Україна планує звільнити ЗАЕС в майбутньому контрнаступі, план Гроссі може бути менш привабливим.
«Я можу уявити, що українській стороні буде важче прийняти це, оскільки це завадить Україні відновити контроль над ЗАЕС шляхом застосування військової сили», — сказав Скотт Рекер, віцепрезидент Nuclear Threat Initiative, некомерційної організації, яка зосереджена на зменшенні загроз ядерної зброї.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 22 травня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.