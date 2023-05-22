Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі готує нові пропозиції щодо безпеки окупованої Запорізької АЕС. Він планує представити список із п'яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН пізніше цього місяця.

Про це пише The Washington Post із посиланням на дипломатів зі США та Європи.

За словами двох дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п'ять принципів:

заборона розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на станції;

заборона стріляти з АЕС та в її бік, включно із забороною нападати на персонал на об'єкті;

захист усіх систем безпеки та безпеки на підприємстві;

захист всіх зовнішніх ліній електропередач;

моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики стверджують, що він може покращити нинішню нестабільну ситуацію.

Дипломати в ООН і аналітики заявили, що якщо Україна планує звільнити ЗАЕС в майбутньому контрнаступі, план Гроссі може бути менш привабливим.

«Я можу уявити, що українській стороні буде важче прийняти це, оскільки це завадить Україні відновити контроль над ЗАЕС шляхом застосування військової сили», — сказав Скотт Рекер, віцепрезидент Nuclear Threat Initiative, некомерційної організації, яка зосереджена на зменшенні загроз ядерної зброї.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 22 травня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.