Територія Азербайджану площею 86,6 тисяч квадратних кілометрів включає Нагірний Карабах.

Про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив сьогодні, 22 травня, на прес-конференції, відповідаючи на запитання, що входить до території Азербайджану у зазначених межах.

Прем’єру поставили уточнювальне запитання: чи визнає уряд Вірменії Нагірний Карабах частиною Азербайджану. У відповідь Пашинян зазначив, що «всі уряди Вірменії визнавали територіальну цілісність Азербайджану».

«І якщо ми з Азербайджаном вірно розуміємо один одного, Єреван визнає територіальну цілісність Азербайджану в зазначених межах, а Баку — територіальну цілісність Вірменії в межах 29-800 квадратних кілометрів», - заявив він.

Крім того, питання прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху мають обговорюватися між Степанакертом та Баку, при цьому необхідні міжнародні гарантії для запуску такого діалогу. Разом з тим, у нього є побоювання, що у разі відсутності таких, населення Нагірного Карабаху може зазнати етнічних чисток.

«Для нас важлива наявність гарантій того, що ця політика не продовжиться», - додав він.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією розпочався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і донині під егідою Мінської групи ОБСЄ та за співголови Франції, Росії та США ведуться поки що безуспішні переговори про мирне врегулювання.

Чергове загострення ситуації у Нагірному Карабаху розпочалося на початку квітня 2016 року. Сторони конфлікту звинувачували одна одну в обстрілі по всій лінії фронту.

27 вересня 2020 року Азербайджан розпочав повітряну та ракетну атаку у напрямку Нагірного Карабаху, поклавши відповідальність за початок бойових дій на збройні сили Вірменії. Азербайджан у конфлікті підтримала Туреччина, яка направила до зони бойових дій сирійських найманців, про що неодноразово повідомлялося у західних засобах масової інформації. Сам Ердоган цю інформацію заперечував. Загострення перейшло у стадію війни, яка протривала 44 дні. Відповідно до заяви про припинення вогню від 9—10 листопада 2020 року, Азербайджан отримав під контроль 40% території, включаючи місто Шуша (Шуші), зробивши невизнану Нагірно-Карабахську Республіку (Арцах) анклавом. Згідно з договором, Баку відійшли Агдамський, Кельбаджарський та Лачинський райони.

Нижче мапа Нагірного Карабаху після укладеної мирної угоди.

Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив, що погодився на перемир'я з Азербайджаном у Нагірному Карабаху, щоб уникнути загибелі тисяч вірменських військових. Після чого в Єревані звинуватили Пашиняна у зраді, закликаючи його залишити посаду.

Однак парламент Вірменії не зміг проголосувати питання про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через відсутність кворуму для проведення засідання.

У серпні 2022 року повідомлялось, що у конфлікті за регіон Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном новий етап загострення.

В вересні 2022 року сторони звинуватили одне одного в провокаціях та обстрілах.