Під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.

Фрагмент відео з наради оприлюднив Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Які саме новини надійши з прикордонного Грайворона, не уточнюється.

Тим часом у Бєлгороді та області лунають сирени.

Нагадаємо, за версією російських ЗМІ, на кордоні з Україною йдуть запеклі бої. У той час, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав гладков повідомляє про обстріли ряду прикордонних населених пунктів РФ.