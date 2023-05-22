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Під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.
Фрагмент відео з наради оприлюднив Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.
Які саме новини надійши з прикордонного Грайворона, не уточнюється.
Тим часом у Бєлгороді та області лунають сирени.
Нагадаємо, за версією російських ЗМІ, на кордоні з Україною йдуть запеклі бої. У той час, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав гладков повідомляє про обстріли ряду прикордонних населених пунктів РФ.
Під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.
Фрагмент відео з наради оприлюднив Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.
Які саме новини надійши з прикордонного Грайворона, не уточнюється.
Тим часом у Бєлгороді та області лунають сирени.
Нагадаємо, за версією російських ЗМІ, на кордоні з Україною йдуть запеклі бої. У той час, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав гладков повідомляє про обстріли ряду прикордонних населених пунктів РФ.