Засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.

Про це повідомляє держінформагенство Білорусі БелТА, яке цитує самого Протасевича

— Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто прекрасна новина, — йдеться в повідомленні, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка визнав Романа Протасевича винним в «організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництві екстремістським формуванням, наклепі на президента і його образі», а також в інших злочинах.

Ще двох фігурантів справи Nexta Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно.

Раніше білоруський опозиціонер Роман Протасевич припустив, що його міг здати соратник.