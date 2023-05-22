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Засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.
Про це повідомляє держінформагенство Білорусі БелТА, яке цитує самого Протасевича
— Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто прекрасна новина, — йдеться в повідомленні, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка визнав Романа Протасевича винним в «організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництві екстремістським формуванням, наклепі на президента і його образі», а також в інших злочинах.
Ще двох фігурантів справи Nexta Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно.
Раніше білоруський опозиціонер Роман Протасевич припустив, що його міг здати соратник.
Засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.
Про це повідомляє держінформагенство Білорусі БелТА, яке цитує самого Протасевича
— Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто прекрасна новина, — йдеться в повідомленні, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка визнав Романа Протасевича винним в «організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництві екстремістським формуванням, наклепі на президента і його образі», а також в інших злочинах.
Ще двох фігурантів справи Nexta Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно.
Раніше білоруський опозиціонер Роман Протасевич припустив, що його міг здати соратник.