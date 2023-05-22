Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 уже почалося.

Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається в Брюсселі.

«Це гарне рішення із [саміту] G7, що нарешті вони вирішили підготувати ґрунт, щоб передати Україні винищувачі, які їм необхідні. Так що тренування пілотів уже почалося. Це перша річ. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо передати Україні такий вид озброєнь», — сказав Боррель.

Раніше повідомлялось, що Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.