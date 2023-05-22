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Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається в Брюсселі.
«Це гарне рішення із [саміту] G7, що нарешті вони вирішили підготувати ґрунт, щоб передати Україні винищувачі, які їм необхідні. Так що тренування пілотів уже почалося. Це перша річ. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо передати Україні такий вид озброєнь», — сказав Боррель.
Раніше повідомлялось, що Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.
Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається в Брюсселі.
«Це гарне рішення із [саміту] G7, що нарешті вони вирішили підготувати ґрунт, щоб передати Україні винищувачі, які їм необхідні. Так що тренування пілотів уже почалося. Це перша річ. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо передати Україні такий вид озброєнь», — сказав Боррель.
Раніше повідомлялось, що Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.