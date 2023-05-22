Поліція проводить розслідування стосовно того, чи не проводило КП «Миколаївська ритуальна служба» махінацій з бюджетними коштами, що були виділені на поховання певних категорій мешканців обласного центру.

Про це написав начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Так, правоохоронці вже вилучили ряд документів та речових доказів, що потребують вивчення.

— Після чого буде надано правову оцінку діям усіх фігурантів справи. Всі процесуальні дії відбуваються у рамках кримінальних проваджень, які жодним чином не впливають на роботу підприємства, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня, о 14:00, поліція провела обшуки на території КП «Миколаївська ритуальна служба». Правоохоронці повідомили, що їх цікавлять певні документи 2021-2022 років. На територію комунального підприємства журналістам заборонили вхід.