Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться у середу в Москві з Володимиром Путіним, щоб обговорити «проблеми, яких взагалі не має бути, у відносинах».

Про це пише Белта із посиланням на заяву Лукашенка під час зустрічі з послом Білорусі у Росії Дмитром Крутим.

«Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах між країнами - ред.). Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких узагалі не повинно бути в наших відносинах».

Лукашенко додав, що зазвичай зустрічається з Путіним «не для того, щоб подивитися один на одного, хоча це теж важливо». На його думку, мають значення настрої президентів.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко не з’явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.