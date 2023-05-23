На Сицилії активізувався вулкан Етна- острів засипало вологим вулканічним попелом.

Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, владі довелося призупинити польоти. Найактивніший вулкан Європи обсипав товстим шаром попелу не тільки злітно-посадочні смуги, а й кілька міст, включаючи Катанію. Влада аеропорту заявила, що уважно стежать за ситуацією і відновить польоти, як тільки дозволять умови.

Тим часом вчені зафіксували ознаки посилення треморної активності в останні дні. Жителі довколишніх міст повідомили, що в неділю чули гучні удари, що виходять з вулкана. Людей попередили, що у зв'язку з посиленням вулканічної активності можуть відбутися «раптові» зміни активності Етни.

На початку 2021 року виверження вулкана тривало кілька тижнів. Але великих вивержень не було з 1922 року.

Етна, що піднімається приблизно на 3330 метрів у висоту, є одним з найактивніших вулканів у світі.

Раніше на італійському острові Стромболі, що розташований північніше Сицилії, прокинувся вулкан, у море вивергається лава й попіл.