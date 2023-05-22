Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що не володіє офіційними даними про приєднання портів Миколаєва до роботи «зернового коридору».

Про це він сказав сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Media Center Ukraine.

Наразі, за словами Віталія Кіма, докладаються всі зусилля, аби порти почали працювати, проте все залежить від політичних рішень.

«Прогрес, безумовно, є. З самого початку агресії міністерство та ОП працювали над тим, щоб залучити Миколаїв до зернового коридору. Попри заяви, які я чую щодо виведення кораблів з акваторії Миколаєва, наразі немає офіційних даних щодо приєднання миколаївських портів до «зернового коридору». Над цим усі працюють, але підтвердити цю інформацію я не можу», - сказав Віталій Кім.

Голова ОВА нагадав про останній обстріл барж, які намагалися вивезти з «Нібулону». Тоді це питання встало на паузу. Проте він підкреслює, що зараз все готово для виведення суден з портів Миколаєва.

«Моя позиція – всі судна, які хочуть вийти з акваторії Миколаївського порту, мають виходити. Окрім російських чи білоруських, якщо вони у нас є. Але через загрозу з Кінбурнської коси і обстрілами, востаннє, коли ми намагалися вивести дві баржі з «Нібулону», це питання було зупинено. У нас все готово. Ми готові віддавати судна і іноземні, і наші, щоб вони вийшли в більше безпечний регіон, але це залежить від політичних рішень», - резюмував він.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії».

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

На початку 2023 року голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.